Zonguldak'ta bulunan yaralı tilki tedaviye alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde bulunan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Çamcılar köyünde yaralı tilki gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce alınan tilkinin bacağında kırık olduğu tespit edildi.

İlk müdahalenin ardından veteriner hekime teslim edilen tilki, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacak.



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