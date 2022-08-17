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Zonguldak'ta bulunan yaralı tilki tedaviye alındı

17.08.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta bulunan yaralı tilki tedaviye alındı

Zonguldak'ta bulunan yaralı tilki tedaviye alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde bulunan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Çamcılar köyünde yaralı tilki gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce alınan tilkinin bacağında kırık olduğu tespit edildi.

İlk müdahalenin ardından veteriner hekime teslim edilen tilki, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacak.

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