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Zonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle 38 konut boşaltıldı

06.02.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle 38 konut boşaltıldı

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle çatı hasarı oluşan ve toprak kaymasından etkilenen 38 konut için boşaltma kararı alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından 70 konutun çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle AFAD teknik ekibince incelendiği belirtildi.

Çalışmaların ardından 3 konut hakkında kesin boşaltma kararı verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"35 konuta geçici boşaltma ve 32 konuta da önlem alınması için ilgili belediyeler yazıyla bilgilendirilmiştir. Kesin ve geçici boşaltılan konutlardaki vatandaşlarımız, yakınlarının yanına ya da kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir, açıkta kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Ayrıca, kesin ve geçici boşaltma verilen 38 konuta hasarları oranında AFAD Başkanlığından ödenek talep edilmiştir."

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