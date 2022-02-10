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Zonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle 44 konut boşaltıldı

10.02.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta çatı hasarı ve toprak kayması nedeniyle 44 konut boşaltıldı

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle çatı hasarı oluşan ve toprak kaymasından etkilenen 44 konut için boşaltma kararı alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı 24 0cak-10 Şubat tarihlerinde çatı hasarı ve toprak kaymasından dolayı 98 konutun AFAD teknik ekibince incelendiği belirtildi.

Çalışma sonrası 5 konuta kesin boşaltma kararı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"39 konuta geçici boşaltma ve 54 konuta da önlem alınması için ilgili belediyeler yazıyla bilgilendirilmiştir. Kesin ve geçici boşaltılan konutlardaki vatandaşlarımız yakınlarının yanına ya da kamu misafirhanelerine yerleştirilmiş, açıkta kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Ayrıca, kesin ve geçici boşaltma verilen 44 konuta hasarları oranında AFAD Başkanlığından ödenek talep edilmiştir."

Kentte 6 Şubat'ta da 38 konut için boşaltma kararı alındığı bildirilmişti.

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