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Zonguldak'ta çatıda sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.10.2020 19:58 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta çatıda sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çatıda sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak'ta Hasan Kaplan'a ait 2 katlı binanın çatısında güvercinin çırpındığını gören Sait Karaca, kuşu kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri, ayağı çatıdaki kiremitlerin arasına sıkışan güvercini kurtardı. Yaralanan güvercin, tedavisi için Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Çevredekiler, güvercinin kurtarılmasının ardından itfaiye personelini alkışladı.

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