Zonguldak'ta cesedi ormanda yakılan Afgan'ın ölümüne ilişkin 6 sanığa müebbet istemi

Kırat Mahallesi'nde 9 Kasım 2023'te, yol kenarındaki ormanlık alanda cesedi yanmış halde bulunan Nourtani'nin ölümüne ilişkin tutuklu sanıklar A.A. (52), E.G. (34) ve H.K. (46) ile tutuksuz sanıklar A.Ç. (46), E.D. (22) ve S.K. (28) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan ve sanıkların müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, eylemin kişi ve toplum üzerindeki olumsuz etkisi ve sanıkların suça konu olayın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla yaptığı davranışların vahameti göz önüne alınarak soruşturma kapsamının genişletildiği belirtildi.

Nourtani'nin olay tarihinde ruhsatsız bir ocakta gündelik işçi olarak çalıştığı, olay günü saat 20.00 sıralarında vinç operatörü S.K. ile çalıştığı sırada ağır şekilde yaralandığı aktarılan iddianamede, S.K'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen A.Ç. ve E.D'nin maktule ilk müdahaleyi yaparak ocağın dışına çıkardıkları, bu süre zarfında alınan beyanlar ışığında Nourtani'nin hayatta olduğu kaydedildi.

İddianamede, Nourtani'nin araca battaniyeye sarılarak bindirildiği anlatılarak, sanıkların adli işlem kaydının olması, olayın sanıklar tarafından işletilen ocakta meydana gelmesi ve ocağın ruhsatsız olması sebebiyle kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşuna haber verilmediği ifade edildi.

Bu sebeple maktule zamanında müdahale edilemediği değerlendirilen iddianamede, maktulün aracın bagajında ocaktan götürüldükten sonra olay yerinde kalan S.K'nin kamera kayıt cihazının yönünü değiştirerek kırmaya çalıştığı ancak cihazın kayıt almaya devam ettiği belirtildi.

E.D. ve S.K'nin maktule ait kıyafetleri yaktığının görüldüğü, maktulün götürüldüğü araçtaki A.Ç, E.G, A.A ve E.D. arasında cesedi ortadan kaldırmak için konuşmalar yapıldığı aktarılan iddianamede, zanlıların yaklaşık 3 saat boyunca arabayla çevreyi dolaştıkları bilgisine yer verildi.

OLAYI GİZLEMEK İÇİN CESEDİ YAKTILAR

İddianamede, olaydan sonra sanık A.A'nın akaryakıt istasyonundan benzin aldığı, olayın gerçekleştiği ocaktan uzak konumda bulunan noktaya giderek olayı gizlemek amacıyla iştirak iradesi içerisinde maktulün cesedinin yakıldığı kaydedildi.

Maktulün cesedi yakıldıktan sonra sanıkların benzin bidonunu ve maktulün taşındığı battaniyeyi olay yerinden farklı noktalara attıkları aktarılan iddianamede, sanık H.K'nin maktulü taşıdığı aracın lastiklerini değiştirdiği ve sanık E.G'nin ise maktulün ailesini arayarak maktulün işe gelmediğini söylediği belirtildi.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, maktulün yol kenarında göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık halde bulunduğundan iç organlarda, kemiklerde kayıplar olduğu, organlardaki değişimler açısından inceleme yapılamadığı dikkate alındığından maktulün mevcut verilerle kesin ölüm nedeninin bilinemediği ifade edildi.

İddianamede mevzuat gereği ruhsatsız kömür ocağında tonluk vagon ile kömür naklinin yapılmasında ve denetlenmesinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve yer altı kömür ocağında sigortasız işçi çalıştırması nedeniyle sanık H.K. ve E.G'nin asli kusurlu, maktulün ise iş kazasında tali kusurlu olduğu değerlendirildi.

OLAY

Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, iki gün önce öldüğü anlaşılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A. (51), E.G. (33) ve H.K. (45) tutuklanmış, E.D. (21), A.Ç. (45) ve S.K. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının, patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği fakat zanlıların yeni giriş açarak maden ocağını yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.

