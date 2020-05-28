YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak’ta Cuma namazı kılınacak yerler açıklandı

Zonguldak’ta Cuma namazı kılınacak yerler açıklandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.05.2020 12:07 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Cuma namazı kılınacak yerler ile ilgili karar İl Hıfzıssıhha Meclisince açıklandı.Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.

Zonguldak’ta Cuma namazı kılınacak yerler açıklandı

Zonguldak’ta Cuma namazı kılınacak yerler ile ilgili karar İl Hıfzıssıhha Meclisince açıklandı.
Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereğince Vali Erdoğan Bektaş, başkanlığında toplandı. Buna göre evde izolasyonda olan kişiler, Cuma Namazı için ikametgahlarından ayrılmayacak.
65 yaş üstü ve sokağa çıkma kısıtlaması olanlar, Cuma Namazı için ikametgahlarından ayrılmayacak. Cuma cemaati 50’nin altında olan yerleşim yerlerinde kurallara uymak şartı ile yerleşim yerlerindeki cami bahçeleri veya uygun olan açık alanlarda Cuma Namazı kılınacak ve Cuma Namazı saatinde camiler kapalı olacak.
Cuma cemaati 50’nin üstünde olan yerlerde ilgili kurullarca belirlenen bölgelerde Cuma Namazı kılınabilecek ve Cuma Namazı saatinde camiler kapalı olacak. Namaza gelecek kişiler; abdestlerini evlerinde veya iş yerlerinde alacak, kendi seccadeleri ile maskeli olarak gelecek ve sosyal mesafe kurallarına uyacaklar. Camilerde abdest alınmasına izin verilmeyecek. Bu kapsamda; Cuma Namazı kılmak için Zonguldak İl Merkezinde yerler belirlendi. Cuma vaktinde İl Merkezinde de camiler ve WC’leri kapalı olacak,
Cuma namazı kılınabilecek yerler ise şöyle açıklandı:
“Liman alanı, Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi bahçesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız A.İ.H.L. bahçesi, Karaelmas İlkokulu bahçesi, Şehit Gökhan Esen İmam Hatip Lisesi bahçesi, Ontemmuz Mahallesi Bilal Habeşi cami avlusu, Inağzı Köksal Toptan İlköğretim Okulu bahçesi, Dilaver Mahallesi stat üstü otopark alanı, Asma İlkokulu bahçesi, Üniversite konukevi önü meydanı, Merkez Baştarla Mahallesi Rat-Site Cami avlusu.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:17
Öğle
12:55
İkindi
16:54
Akşam
20:24
Yatsı
22:11

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Özlem Papila Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Polis bir günde 154 adreste 717 kişiyi kontrol etti

Polis bir günde 154 adreste 717 kişiyi kontrol etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mustafa Karataş Hoca Alaplı'da konferans verdi

Mustafa Karataş Hoca Alaplı'da konferans verdi

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.