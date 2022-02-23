Zonguldak'ta cüruf geri kazanım tesisinin ruhsatsız alanları mühürlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ruhsat harici alanda cüruf sahası yaptığı tespit edilen geri kazanım tesisinin söz konusu alandaki faaliyeti durduruldu.

Kıyıcak Mahallesi Kavakdere Sokak'ta bir firma tarafından taş ocağı ruhsatı adı altında işletilen cüruf geri kazanım tesisine gelen Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tesisin ruhsatsız alanda yapılan bölümünü mühürledi.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, gazetecilere, 75 hektarlık alanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca firmaya tahsis edildiğini, firmanın bu alanın 24,91 hektarlık kısmına taş ocağı işletme ruhsatı aldığını belirterek, "Ölçümlerini yaptık, ruhsat harici alanda cüruf sahası yaptığını tespit ettik. Buradaki faaliyetlerini sonlandırıyoruz ve tesisi mühürlüyoruz." dedi.

Şirket sahibi Erdoğan Erdem de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu için Danıştay kararının beklendiğini, söz konusu alanın 5,5 milyar liraya alındığını bildirdi.

İlçede kurulu bulunan Erdemir'den cürufu alarak geri dönüşüme kazandırdıklarını aktaran Erdem, sürecin nasıl olacağı konusunda bir fikrinin olmadığını söyledi.

