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Zonguldak'ta denizde mühimmat bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta denizde mühimmat bulundu

Zonguldak'ta, denizde zırh delici mühimmat bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Liman arkası mevkisinde denize giren vatandaşlar, denizde mühimmat olduğuna dair ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, yaptıkları incelemede, mühimmatın zırh delici olduğunu belirledi.

Kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 10 metre derinlikte bulunan mühimmatın, 15 santimetre çapında ve 48 santimetre boyunda olduğu tespit edildi.

Denizden çıkarılan mühimmatın, kontrollü şekilde imha edileceği öğrenildi.

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