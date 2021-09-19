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Zonguldak'ta denize giren kişi kayboldu, yardıma koşan arkadaşı boğulmaktan kurtarıldı

19.09.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta denize giren kişi kayboldu, yardıma koşan arkadaşı boğulmaktan kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize giren genç kayboldu, arkadaşını kurtarmak için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren genci ise vatandaşlar kurtardı.

Ereğli-Alaplı karayolu Mevrealtı mevkisinde ilçedeki özel bir fabrikada çalışmak üzere gelen Yusuf Erdevir (19) denize girdi.

Erdevir'in bir süre sonra dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ali Karaosmanoğlu (19) da arkadaşını kurtarmak için denize girdi.

Erdevir dalgaların arasında kaybolurken Karaosmanoğlu da boğulma tehlikesi geçirdi.

Vatandaşların denize girerek çıkarttığı Karaosmanoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaybolan Erdevir için Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-301 Bot Komutanlığı personeli, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri ve Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sahil güzergahında arama çalışması başlattı.

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