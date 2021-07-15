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Zonguldak'ta derenin taşması sonucu su basan beldede hasar gören 104 haneye ödemeler başladı

15.07.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta derenin taşması sonucu su basan beldede hasar gören 104 haneye ödemeler başladı

Sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu otomobiller ve tarım arazilerinin zarar gördüğü, ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, hasar gören 104 hane sahibine ödemelerin başladığı bildirildi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ormanlı başta olmak üzere bazı köylerde yaşanan su baskını sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve 104 hanenin zarar gördüğünü söyledi.

Vatandaşların yaralarının sarıldığını aktaran Çorumluoğlu, şunları kaydetti:

"İlk etapta zarar gören 104 hanemizin sahibine, temizlik adı altında, 1500 lira paralar hesaplarına yatırıldı. Cuma gününden itibaren de AFAD tarafından gönderilen 3'er bin lirayı hesaplarına yatıracağız. Yine gelen bu kaynakların yanına kendi imkanlarımızdan da oluşturduğumuz kaynağı ilave olarak sunacağız. Devletimiz, vatandaşımızın yanında. Şu an için suyu akmayan köyümüz yok, ulaşılamayan mahalle yok. Yine bu bölgelerde ekiplerimiz temizlik çalışmalarına devam ediyor."

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