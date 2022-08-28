Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çaycuma-Bartın yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 74 BM 883 plakalı otomobil, Akyamaç köyü mevkisinde devrildi.

Kazada araçta sıkışan İlkay Ç, Elif Ç. ve Sevgül Ç. (72), olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sevgül Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz