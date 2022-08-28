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Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

28.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çaycuma-Bartın yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 74 BM 883 plakalı otomobil, Akyamaç köyü mevkisinde devrildi.

Kazada araçta sıkışan İlkay Ç, Elif Ç. ve Sevgül Ç. (72), olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sevgül Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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