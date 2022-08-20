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Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

20.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Cambazlı köyünden fındık tarlasına giden Selahattin T'nin kullandığı tarım aracı, Küçük Kaymaz köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Halime T. ve Ergün T. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak Halime T. kurtarılamadı.

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