YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı

23.04.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı.

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yaşandı. Bir otomobil sürücüsünün dönüş yapacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak demir direğe çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu Kaza, Çaydeğirmeni beldesi Ankara-Bartın karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Karabük istikametine gitmekte olan sürücüsünün öğrenilemediği 34 ZN 2507 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere daha sonra demir direğe çarparak durabildi. Karşı şeritte duran aracı gören vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alaplı’da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralıAlaplı’da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı
Trafik kazasında eşini kaybeden şahıs: "Ramazanı yaşadım ama bayramı yaşayamadım"Trafik kazasında eşini kaybeden şahıs: "Ramazanı yaşadım ama bayramı yaşayamadım"
Munzur Çayı’na düşen kayıp 3 genci, 250 kişilik ekip arıyorMunzur Çayı’na düşen kayıp 3 genci, 250 kişilik ekip arıyor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:19
Sabah
05:55
Öğle
12:56
İkindi
16:43
Akşam
19:48
Yatsı
21:17

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

Didem eczanesi
Alapli
Kanca eczanesi
Kilimli
Gülden eczanesi
Kilimli
Görkem eczanesi
Merkez
Çakir eczanesi
Caycuma
Bahar eczanesi
Gokcebey
Subasi sifa eczanesi
Eregli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.