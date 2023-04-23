Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yaşandı. Bir otomobil sürücüsünün dönüş yapacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak demir direğe çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu Kaza, Çaydeğirmeni beldesi Ankara-Bartın karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Karabük istikametine gitmekte olan sürücüsünün öğrenilemediği 34 ZN 2507 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere daha sonra demir direğe çarparak durabildi. Karşı şeritte duran aracı gören vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

