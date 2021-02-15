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Zonguldak'ta doğada aç kalan kurtlar mahalleye indi

15.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta doğada aç kalan kurtlar mahalleye indi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçeye bağlı Dağlar Mahallesi'nde görüldü.

Fındık tarlasının bulunduğu alanda bir süre dolaşan kurtlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Mahalle sakini İbrahim Göktekin, AA muhabirine, 2 kurdun dolaştığını gördüğünü ve cep telefonuyla kayıt altına aldığını anlatarak, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iletişime geçtiklerini söyledi.

Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Bulak da dağlık alanda kurtların bulunduğunu belirtti.

Doğal yaşamdaki hayvanların kış koşullarında aç kaldıklarını ve bu yüzden uzak mahallelere gelerek yiyecek aradığını anlatan Bulak, "Görüntüleri izledik. Görüntülerdeki hayvanlar kurttu. Dağlık alanda bulunuyor kurtlar. Bir süre dolaşıp yiyecek aradıktan sonra gitmişler." diye konuştu.​​​​​​​

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