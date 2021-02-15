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Zonguldak’ta eğitime, hamile ve engellilere kar engeli

15.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta eğitime, hamile ve engellilere kar engeli

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar alarak özel ve resmi okullara tüm hamile ve engellilere 2 gün tatil edildi.Zonguldak İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar alarak özel ve resmi okullara tüm hamile ve engellilere 2 gün tatil edildi.
Zonguldak İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni kararlar alınarak açıklandı. Alınan karara göre özel ve resmi okullara tüm hamile ve engellilere 16- 17 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edildi.
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada “İlimizde yoğun kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi risklerden dolayı yüz yüze eğime başlaması kararlaştırılan il geneli Milli Eğitim okulları, resmi ve özel anaokulları, ilkokulların, ortaokulların ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerine 16-17 Şubat tarihlerinde 2 gün süre ile ertelenmesine bu süre zarfından uzaktan eğitime devam edilmesine Rehabilitasyon merkezlerinin yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 gün ara verilmesine bu süre zarfında Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamle kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

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Zonguldak Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Pazartesi

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