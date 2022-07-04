YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü

Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü

04.07.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü

Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Yakademirciler köyünde yaşayan Cemal Saltan (82), otomobilini park ederek araçtan indi.

Bir süre sonra hareket eden aracın altında kalan Saltan, bulunduğu yerden sağlık ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Saltan'ın cenazesi, inceleme sonrası Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçta yapılan incelemede, el freninin çekili olmadığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yağlı direkten bayrak almak için kıyasıya yarıştılarYağlı direkten bayrak almak için kıyasıya yarıştılar
Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyorBalıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor
Van'da 22 fabrikanın toplu açılış, temel atma ve tahsis töreni düzenlendi (1)Van'da 22 fabrikanın toplu açılış, temel atma ve tahsis töreni düzenlendi (1)
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak ölü surucu

Zonguldak Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:17
Öğle
13:02
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:28
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.