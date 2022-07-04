Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Yakademirciler köyünde yaşayan Cemal Saltan (82), otomobilini park ederek araçtan indi.

Bir süre sonra hareket eden aracın altında kalan Saltan, bulunduğu yerden sağlık ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Saltan'ın cenazesi, inceleme sonrası Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçta yapılan incelemede, el freninin çekili olmadığı tespit edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz