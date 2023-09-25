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Zonguldak’ta elektronik sigara operasyonu

25.09.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta polis ekiplerince elektronik sigara operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince (KOM) “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet (5607 SKM)” suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde C.D (28) isimli şahsın elektronik sigara satması üzerine çalışma başlattı. Kdz. Ereğli KOM Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip sonucu şahsın üzerinde taşıdığı (40) adet elektronik sigara ele geçirilerek el konuldu. C.D. isimli şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan tahkikata başlandı.

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