Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak

Zonguldak Valiliğince, kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle il genelinde engelli ve hamile kamu personelinin 28 Haziran Salı günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi.

