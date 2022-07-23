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Zonguldak'ta ev ve iş yerinde tarihi eser bulunan şüpheli yakalandı

23.07.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta ev ve iş yerinde tarihi eser bulunan şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta ev ve iş yerinde tarihi eser bulunan şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta ev ve iş yerinde tarihi eser niteliğinde ürünler ele geçirilen zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ş.C'nin ev ve iş yerinde tarihi eser niteliği taşıyan ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ş.C'yi gözaltına aldı. Aramalarda, tarihi nitelikte toplu tabanca, 4 obje ve 12 sikke ile 3'er tüfek ve kılıç, 4 kama ve 11 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından salıverilen zanlı hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı adli işlem

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