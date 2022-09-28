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Zonguldak'ta evinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

28.09.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta evinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

Zonguldak'ta evinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ta yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan etkilenen alzheimer hastası yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Kent merkezinde Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak'ta, Hanife Aybaş'ın (87) yaşadığı 3 katlı müstakil evin giriş katında gece saatlerinde yangın çıktı.

Evin dışına sıçramayan yangın, bir süre sonra kendiliğinden söndü.

Aybaş'ın sabah eve gelen bakıcısı F.U. yaşlı kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Aybaş'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Aybaş'ın cenazesi, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bakıcı F.U. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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