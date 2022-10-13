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Zonguldak'ta evinin altında kaçak kazı yapan kişi yakalandı

13.10.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta evinin altında kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Zonguldak'ta evinin altında kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Zonguldak'ta evinin altında kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey ilçesinde bir kişinin evinin altında kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinin altında 330 santimetre derinliğinde, 170 santimetre genişliğinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Aramalarda dedektör, hilti, matkap ve kürek ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta evinin altında kaçak kazı yapan kişi yakalandı

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