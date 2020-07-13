YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü

Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.07.2020 08:56 | Son Güncelleme

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş: - "Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun"

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki fabrikanın buhar kazanı yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle işçilerden Bahattin Oruç (55) yaralandı.

Fabrikada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, Oruç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ve jandarma ekiplerince fabrikada geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden işçinin cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AA muhabirine, fabrikadaki buhar kazanınında patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama sırasında bir işçimiz yaşamını yitirdi. Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konya'da duyarlı vatandaş leylek ailesine kayıtsız kalmadı

Konya'da duyarlı vatandaş leylek ailesine kayıtsız kalmadı

Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi

Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi

Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

AKSED Başkanı Günay: “Srebrenitsa’daki katliamı unutturmayacağız”

AKSED Başkanı Günay: “Srebrenitsa’daki katliamı unutturmayacağız”

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Zonguldak Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:24
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:34
Yatsı
22:21

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.