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Zonguldak’ta Gaziler Günü kutlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Zonguldak Valiliği önünde 19 Eylül Gaziler Günü Anma programı kapsamında tören düzenlendi.19 Eylül Gaziler Günü Anma programı çerçevesinde Valilik binası önünde düzenlenen programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Zonguldak Valiliği önünde 19 Eylül Gaziler Günü Anma programı kapsamında tören düzenlendi.
19 Eylül Gaziler Günü Anma programı çerçevesinde Valilik binası önünde düzenlenen programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar, daire başkanları, şube müdürleri, gaziler, emniyet personeli, askerler katıldı.
Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak çelenk sunuldu. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar; " 19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının en büyük gazisi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında başlandığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle anıldığı bir gündür. 19 Eylül, Kurtuluş Savaşı’nda Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi lider yapısı ve toprak bütünlüğü uğruna vatan hainleri terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerinin şeref günüdür" dedi.

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Yazıcı Eczanesi
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Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
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