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Zonguldak'ta gider borusunda bulunan kedinin omuriliğinden saçma çıkarıldı

23.06.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta havalı tüfekle yaralanmış halde gider borusunda bulunan kedi, tedavi altına alındı.

Ontemmuz Mahallesi'nde hayvanseverler, yol kenarındaki bir gider borusundan gelen kedi sesini duydu. Hayvanseverler, kendi çabalarıyla buradan çıkardıkları kediyi veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Önder Alkan tarafından yapılan muayenede, kedinin omuriliğinde saçma tespit edildi. Saçma, yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından çıkarıldı. Vücudunun bir kısmı felç olan kedinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, kedinin kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Alkan, gazetecilere, kediye kliniğe getirilir getirilmez müdahalede bulundukları belirterek, "Kedinin arka tarafının felç olduğunu, radyoloji görüntülemelerinden sonra omuriliğine saçma, mermi saplandığını tespit ettik. Hayvanın arka tarafı komple felç. Ömür boyu felç kalma ihtimali var. Saçmanın çıktığı yer belli. Çok büyük harap olmazsa 5-6 ay içerisinde tekrar yürüyecek vaziyete gelecek." diye konuştu.

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