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Zonguldak’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.11.2020 15:06 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.Genel güvenlik ve asayiş durumu ile benzeri konular; Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Vali yardımcısı Yıldırım Uçar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, SGK İl Müdürü Ergin Avcı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, İl Jandarma Komutanlığı ve Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda değerlendirildi.

Zonguldak’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.
Genel güvenlik ve asayiş durumu ile benzeri konular; Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Vali yardımcısı Yıldırım Uçar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, SGK İl Müdürü Ergin Avcı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, İl Jandarma Komutanlığı ve Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda değerlendirildi.

Zonguldak’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

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