YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Zonguldak'ta halk otobüsüne alınmayan yaşlıyı aşağıladığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Zonguldak'ta halk otobüsüne alınmayan yaşlıyı aşağıladığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

ANKARA HABERLERİ  | 24.03.2020 17:49 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta halk otobüsüne alınmayan yaşlıyı aşağıladığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Zonguldak'ta kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne yatarak hareket etmesini engelleyen yaşlı kadını videoya çeken ve hakaret eden 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşlı bir kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaşında olduğu gerekçesiyle toplu taşıma aracına alınmadı. Bunun üzerine söz konusu kadın, yolda minibüsün önüne yatarak hareket etmesini engelledi.

Bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında söz konusu videoya ilişkin habere rastladı.

Siber polislerce "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında değerlendirilen videoya konu olayın, Zonguldak Halk Otobüsleri durağı civarında yaşandığı tespit edildi.

Otobüse ait kamera kaydını da inceleyen ekipler, videoyu çeken kişi ile görüntülerde "Benden uzak dur. Sende korona var." diyerek yaşlı kadından kaçan kişiyi belirledi.

Gözaltına altına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 toplu taşıma aracı Yaşlı Kadın yeni tip koronavirüs Zonguldak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Ankara Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
13:00
İkindi
16:28
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Akgül Eczanesi
Cankaya
Büyük Ünal Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Gerçeğin Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Silahçıoğlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Bahar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

HDP Kongresi'yle ilgili terör soruşturması başlatıldı

HDP Kongresi'yle ilgili terör soruşturması başlatıldı

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.