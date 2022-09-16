Zonguldak'ta hasmını öldüren sanığa müebbet hapis

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hasmını silahla öldüren sanık, müebbet hapisle cezalandırıldı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktul Murat Cura'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Erdoğan K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz eden sanık avukatı, daha önce hastaneden alınan raporlarda müvekkiline "organik olmayan psikoz" tanısı konduğunu, bunun ceza ehliyetine engel olduğunu savundu. Sanık da psikolojik tedavi gördüğünü kaydetti.

Sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, takdiri indirim uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

- Olay

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde oturan Murat Cura, 14 Ekim 2020'de evinden çıktığı sırada husumetli oldukları iddia edilen Erdoğan K. tarafından tabancayla vurulmuş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Erdoğan K. ise jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

