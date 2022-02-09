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Zonguldak'ta heyelan nedeniyle Kardeşler köy yolu ulaşıma kapandı

09.02.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle Kardeşler köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak'ta sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Merkez ilçeye bağlı Kardeşler köyü mevkisinde sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

Toprak parçalarının yola sürüklenmesiyle köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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