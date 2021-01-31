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Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

31.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Fındıklı köyündeki ormanlık alanda, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, H.D, Y.İ. ve D.C'yi kazı sırasında suçüstü yakaladı.

Operasyonda 2 kürek, 2 kazma, çekiç, tahra ve kırıcı demire el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Bu arada şüphelilere, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

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