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Zonguldak’ta kamu kurumlarının mesai saati değişti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.12.2020 23:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri değişti.Zonguldak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada mesai saatlerindeki değişiklik hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Zonguldak’ta kamu kurumlarının mesai saati değişti

Zonguldak’ta yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri değişti.
Zonguldak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada mesai saatlerindeki değişiklik hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Vali Mustafa Tutulmaz imzalı kararda şu ifadelere yer verildi:
"Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeye koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, "cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar neticesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin ara kararı ile 657 sayılı devlet memurları kanununun 100. maddesi uyarınca ikinci bir talimata kadar ilimizdeki mesai saatleri 2 Aralık 2020 gününden itibaren sabah 10.00-12.30 ile öğleden sonra 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak üdzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."

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