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Zonguldak'ta kan bağışı kampanyasında 1450 ünite kan toplandı

31.03.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kan bağışı kampanyasında 1450 ünite kan toplandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Kızılayın ortaklaşa düzenlendiği "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyasında 1450 kişi kan bağışında bulundu.

Üniversitenin Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda iki gün süren ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen kan bağışı kampanyası sona erdi.

Kampanya kapsamında 1450 ünite kan toplandı.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Mustafa Çufalı, esas amacın, başta öğrenciler olmak üzere bugüne kadar kan vermeyen insanlara bu alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti.

Kan vermenin hayat kurtardığını belirten Çufalı, "Kan verme konusunda toplumun bütün kesimlerinde bir duyarlılık oluşturmayı hedefliyoruz. Türk Kızılay ile olan ortak çalışmalarımız artarak devam edecek. Kan bağışına karşı duyarsız kalmayanlara ve emeğe geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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