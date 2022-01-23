Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının devam etmesinin beklendiği, şiddetli soğuğun beraberinde getireceği buzlanma ve don tehlikesiyle ulaşımda aksama meydana gelebileceği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının 24 Ocak Pazartesi idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.



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