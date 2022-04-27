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Zonguldak'ta karaçatlak üzümü üretimi yaygınlaştırılacak

27.04.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz: - "Proje kapsamında, üç kuşaktır karaçatlak üzümü yetiştiriciliği yapan Sabırlı köyü sakinlerinden Muammer Timurlenk'e ait asmalardan aldığımız kalemlerden fidan yetiştirerek, toplu bahçeler kurmayı hedefliyoruz"

Alaplı Kaymakamlığınca, köylülerin asırlardır geçim kaynağı olmasına rağmen zamanla yok olmaya yüz tutan karaçatlak üzümünün üretiminin artırılması amacıyla proje başlatıldı.

Kaymakam Vedat Yılmaz, gazetecilere, eskiden ilçede üretimi yapılan ancak son yıllarda yetiştirme alanı oldukça azalan karaçatlak üzümünün üretimini yeniden yaygınlaştırmak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Yerel bir tür olan karaçatlak üzümünün kaybolmaya yüz tuttuğunu vurgulayan Yılmaz, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak geniş kapsamlı proje yaptık. Proje kapsamında ilçemizde üç kuşaktır karaçatlak üzümü yetiştiriciliği yapan Sabırlı köyü sakinlerinden Muammer Timurlenk'e ait asmalardan aldığımız kalemlerden fidan yetiştirerek, toplu bahçeler kurmayı hedefliyoruz." dedi.

İlk etapta bin fidanla 3 dekar toplu bahçe kurarak ileriki yıllarda üretim alanını genişletmeyi amaçladıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Asma bahçesinden alınan kalemlerin Kocaman Orman Fidanlığı'nda köklendirme çalışmalarına başladık. Sonbaharda da fidanları dağıtıp bahçe tesisine başlayacağız. Son derece değerli olan bu üzüm türünün yetiştiriciliğinin yeniden yaygınlaştırılması, ilçemiz ekonomisine de çeşitlilik ve zenginlik kazandıracaktır.

Projeye katkılarından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürümüz Cemalettin Çataklı, İl Genel Meclisi üyelerimiz İbrahim Yalçın ve Temel Uslu, ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz İzzet Yılmaz ile kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

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