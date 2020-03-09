Zonguldak’ta "Karaelmas Jeopark Çalıştayı" düzenlendi

Zonguldak’ta jeolojik mirasın turizm amaçlı kullanılmasına yönelik altyapı geliştirilmesi projesi kapsamında Karaelmas Jepark Çalıştay’ı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen çalıştaya Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın yanı sıra BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BAKKA Genel Sekreteri Muhammet Ali Oflaz ile kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programın açılış konuşmasını Vali Erdoğan Bektaş yaptı. Bektaş, Zonguldak’ın yeryüzü mirasına önem verdiklerini ifade etti. Bektaş, "Jeopark olgusunu Manisa Valisi iken Kuladaki bir vaka ile karşılaştığımda fark etmiştim. Fakat Kulu jeoparkı Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkı olarak varlığını sürdürüyor. Alt yapısını geliştiriyor. Yöreye de bir farklılık katıyor. Zonguldak’a geldiğimizde de bir hazırlık çalışması vardı. Jeoparka bakmasını bilenlerin görebileceği şeyler söz konusu. Jeopark nedir benim anladığım şu jeolojik bir kısım farklılıklar olacak. Bu farklılıkları koruyup ama geliştirilerek ama kullanılarak yani bir SİT mantığı vardır. Eskiyi olduğu gibi koruyacaksınız ve sergileyeceksiniz. Jeopark onun bir adım ötesi. Jeolojik varlıkları önce bir tespit edeceksiniz. Sonra korumasına çalışacaksınız sonra onları değerlendireceksiniz. Çağdaş insanın hayatına oradan bir kısım şeyler söyleteceksiniz. O yasak bu yasak değil hayatla birlikte bir jeolojik varlık demektir. Buradan ekstra bir turizm çıkartmak gayreti. İşin özü bu. Buradan bir turizm imkanı potansiyeli oluşturulabilir mi? Bu çerçevede Zonguldak için doğrusu ben arkadaşlarla da çok tartıştık. Arkadaşlarla da jeopark statüsü oluşturulacak kadar jeolojik varlık bulunuyor mu bulunmuyor mu? Önce bu işe kendimizi oturup ikna etmemiz lazım. Arkadaşların çok gerekçeleri var. Zenginleştiriyorlar, çeşitlendiriyorlar. Kömürün gelmişi, geçmişi, kullanım yönü, sanayiye etkisi. Kömür endüstri bağlantısı Zonguldak’ın bir endüstriyel tarihi, geçmişi. Eski yapısı. Buna turizmci gözüyle endüstriyel miras deniliyor. Jeopark biraz endüstriyel miras içerikli, yoğunluklu bir anlayışa doğru evriliyor. Biz bir fizibilite yaptırdık. Arkadaşlar da onu tamamlamak üzere olduklarını ifade ediyorlar" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Balıkesir Üniversitesi Dr. Erdal Gümüş çalıştayın moderatörlüğünü gerçekleştirdi. Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Soykan Zonguldak’ın jeoturizmi konulu sunum yaptı. Bartın Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi ve Tios antik kenti kazı başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesor Dr. Ünal Akkemik, Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen ve TTK emeklisi yerel tarihçi Ekrem Murat Zaman’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Zonguldak’ın jeoturizmi, jeomorfolojisi, endüstriyel mimari mirası, arkeolojisi ve karaelmas jeoparkı, yabani hayatı ve kömür konularında sunumlar gerçekleştirildi.

