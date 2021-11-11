Zonguldak'ta karbonmonoksitten etkilenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Şehir dışında çalışan H.T, Elmatepe Mahallesi'nde oturan ailesine ulaşamayınca akrabalarına haber verdi.

Eve giden yakınları, kapıyı kırarak girdikleri evde anne B.T, oğlu A.T. ve kızı M.T'yi baygın buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan anne ve çocukları, daha sonra ambulanslara Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Evin girişine polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilirken, içeride biriken yoğun karbonmonoksit gazı camlar açılarak tahliye edildi.



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