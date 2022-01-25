Zonguldak'ta kardan kapanan 323 köy yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan 323 köy yolu ulaşıma açıldı, trafiğe kapalı 57 yolda çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Çaycuma'da 77, Devrek'te 75, Ereğli'de 71, Alaplı'da 46, Kozlu'da 14, Kilimli'de 4, Merkez ve Gökçebey ilçelerinde 18'er olmak üzere 323 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

Ekipler, kapalı 57 yolun ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütüyor.

