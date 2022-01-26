Zonguldak'ta kardan köyde mahsur kalan hastalara UMKE ekipleri ulaştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Sücüllü Köyü Merkez Mahallesi'nde rahatsızlanan Ayşe Bostancı (72) ve Şevket Turan'ın (91) yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle köye giremeyen sağlık ekipleri, durumu UMKE'ye bildirdi.

İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaşan UMKE ekipleri, evlerinden aldıkları hastaları Ereğli Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Hastaların sağlığının iyi olduğu öğrenildi.



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