YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta kaybolan epilepsi hastası bulundu

Zonguldak'ta kaybolan epilepsi hastası bulundu

04.02.2021 23:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kaybolan epilepsi hastası bulundu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan epilepsi hastası bulundu.

İlçeye bağlı Bakacakkadı beldesi Örmeci köyünde yaşayan N.D'den haber alamayan ailesi, şahsın hayatından endişe ederek jandarma ekiplerine kayıp başvurusu yaptı.

İhbar üzerine ekiplerce drone destekli arama çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, N.D'yi evinin 3 kilometre uzağındaki çay ormanları mevkisinde baygın buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine götürülen N.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:27
Sabah
07:55
Öğle
13:12
İkindi
15:53
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Devrek’te dere ıslah çalışmalarına başlandı

Devrek’te dere ıslah çalışmalarına başlandı

Devrek Belediyesi’nden aylık meclis toplantısı

Devrek Belediyesi’nden aylık meclis toplantısı

Mecliste kaçak yapılar gündeme geldi

Mecliste kaçak yapılar gündeme geldi

Barış Plajına Aqua Park yapılıyor

Barış Plajına Aqua Park yapılıyor

Uçar, "Batı Karadeniz’e kadar elektrik hatlarının yenilenmesi müjdesini aldık"

Uçar, "Batı Karadeniz’e kadar elektrik hatlarının yenilenmesi müjdesini aldık"

Zonguldak’ın nüfusu 591 bin 204 oldu

Zonguldak’ın nüfusu 591 bin 204 oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.