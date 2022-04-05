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Zonguldak'ta kaybolan şizofreni hastası kayalıklarda bulundu

05.04.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kaybolan şizofreni hastası kayalıklarda bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 Nisan'da kaybolan şizofreni hastası, arama çalışmaları sonucu kayalıkların arasında bulundu.

Kırmacı Mahallesi Tevfik Tetik Sokak'taki evinden önceki gün ayrıldıktan sonra haber alınamayan 56 yaşındaki şizofreni hastası Mustafa Acar'ın ayakkabısının deniz kıyısındaki kayalıklarda bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizden arama çalışması başlattı.

Polis, AFAD, itfaiye ile Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonunda Acar, kayalıkların arasında bulundu.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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