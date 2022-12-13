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Zonguldak'ta kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı

13.12.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kayıp olduğu bildirilen balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ta kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı

Alınan bilgiye göre, kentte balık avlamak için hareket eden "Kazım Reis" isimli teknenin mürettebatı, Ereğli açıklarında yemek yemek için mola verdikleri sırada bir kişinin kayıp olduğunu fark etti.

Yapılan inceleme sonrası denize düşen kişinin 38 yaşındaki İbrahim Acar olduğu belirlendi.

Durumun sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine, balıkçıyı arama çalışması başlatıldı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifine bağlı 10 kadar balıkçı teknesi de arama çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan iki çocuk babası Acar'ın, yüzme bilmediği öğrenildi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Kazım Reis isimli endüstriyel balıkçı gırgır teknesinde bir balıkçının kaybolduğunu haber aldıklarını söyledi.

İbrahim Acar'ın tekneden düştüğünü ve kaybolduğunu öğrendiklerini belirten Kayhan, "Sahil Güvenlik ekipleriyle istişareye girdik. Ekipler denizden taramaya başladı. Kooperatif olarak balıkçı arkadaşlara bilgi verip biz de arama çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Umudumuz balıkçı kardeşimizden sevinçli haberler almak. İnşallah bulunur. Elimizden gelen her şey ile yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

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