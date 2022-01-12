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Zonguldak'ta kırmızı ışık ihlali yapan jandarmaya para cezası kesildi

12.01.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kırmızı ışık ihlali yapan jandarmaya para cezası kesildi

Zonguldak'ta, yaklaşık 2 saat önce trafik eğitimi aldığı halde geçiş üstünlüğü gerektirecek durum olmamasına rağmen kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen jandarma personeline 427 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli tüm personele, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konularında, Jandarma Trafik Tim Komutanlıklarınca eğitim veriliyor.

Personelin trafik kurallarına uyumu ise İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince planlı ve plansız olarak denetleniyor.

Bu kapsamda Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personele dün eğitim verildi.

Eğitimin tamamlanmasından yaklaşık 2 saat sonra denetime çıkan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu trafik eğitimini alan personelin, sevk ve idaresindeki devriye müdahale aracıyla Zonguldak-Ereğli kara yolu Kozlu Opet Kavşağı'nda geçiş üstünlüğünü gerektirecek durum olmadığı halde kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti.

İhlali gerçekleştiren jandarma personeline, Jandarma Trafik Timi tarafından kırmızı ışık kuralına uymadığı gerekçesiyle 427 lira idari ceza uygulandı.

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