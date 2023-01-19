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Zonguldak'ta kopan ayağı yerine dikilen makine ustası yürümeye başladı

19.01.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta geçirdiği iş kazası sonrası kopan sol ayağı yerine dikilen makine ustası, 7 aylık tedavi sürecinin ardından yeniden adım attı.

Zonguldak'ta kopan ayağı yerine dikilen makine ustası yürümeye başladı

Kilimli ilçesinde geçen yıl haziran ayında iş yerinde iş kazası geçiren Celal Gök'ün (56), sol ayağı koptu. Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Gök'ün ayağı, 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

Çaycuma Devlet Hastanesinde de fizik tedavi gören Gök, 7 aylık tedavinin ardından yeniden yürümeye başladı.

Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahı Opr. Dr. Murat Bilgin, gazetecilere, hastanın ameliyat edilmesinin ardından uzun bir tedavi sürecinin başladığını söyledi.

Gök'ün birkaç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındığını anlatan Bilgin, "Sonrasında deri ve kemik nakli, kemik düzeltme ameliyatlarından sonra ayak bileği artık hareket edebilir, yürüyebilir konuma geldi. Hastamızı daha sonra Çaycuma Devlet Hastanesi'nde bulunan fizik tedavi uzmanımıza devrettik. Onun da tedavisiyle hastamız şu an desteksiz bir şekilde yürüyebiliyor." diye konuştu.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Meliha Nur Köfkeci de hastanın kendilerine başvurduğunda tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğunu aktararak, şöyle dedi:

"Başarılı cerrahi sonrasında bizim de rehabilitasyonumuzla hastayı ayağa kaldırdık. Hastanın rehabilitasyon sürecinde 3 hafta kadar bir süreçte kişiye özel planladığımız rehabilitasyon programıyla her gün yeniden yürüme analizleri yaparak çalıştık. Hastamız desteksiz, düz zeminlerde dengeli bir şekilde şu an yürüyebilmekte."

Celal Gök ise yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Ayağımın üstünde kalkıp yürüyeceğim diye bir umudum yoktu. Sağ olsunlar ailem, doktorlar ve çalışanların destekleriyle ayağa kalkıp yürümeyi başardık. Ayağımı artık hareket ettirebiliyorum, desteksiz yürüyebiliyorum. Ayak olmasaydı yürümek nasip olmayacaktı veya protez ayakla yürümek nasip olacaktı. O da benim için iyi bir şey değildi." açıklamasında bulundu.

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