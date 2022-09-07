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Zonguldak'ta köpeklerin saldırısı sonucu ölen yaşlı kadın defnedildi

07.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta köpeklerin saldırısı sonucu ölen yaşlı kadın defnedildi

Zonguldak'ta köpeklerin saldırısı sonucu ölen yaşlı kadın defnedildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 5 Eylül'de köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ve otopsi sonucunda yaralanmaya bağlı olarak öldüğü kesinleşen 79 yaşındaki Hamide Demir için Burhanoğlu köyündeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi.

Demir'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Demir'in evinin bahçesinde cezaevine giren oğlu tarafından bakılan 7 köpeğin olayın ardından savcılık kararıyla barınağa götürüldüğü öğrenildi.

- "Köpekler aç kalmış, öyle gördüm"

Yaşlı kadının akrabası Turan Demir, gazetecilere, yengesinin, oğlunun cezaevine girmesiyle gelen talep üzerine 2,5 aydır köpeklere baktığını anlattı.

Hayvanların mamalarını sabah akşam düzenli verdiğini aktaran Demir, "Temmuzun 15'inde iki oğlu geldi, köpekleri dışarı atmaya çalıştılar. (Yengesiyle) Aralarında anlaşmazlık oldu. Bana da bakmamam için baskı yaptılar. Evin avlusunu pislettikleri için dışarı attılar. Kenara koyalım dedim, 'Sen karışma.' dediler. Köpekler aç kalmış, öyle gördüm. Sonra 3-4 gün tekrar yemek vermeye başladım. Köpekler dışarıda insanlara saldırıyor, tekrar içeri aldım ama köpeklerde bir değişiklik vardı. Belli aç kalmışlar, halsizler. Daha önceki tanıdığım gibi değillerdi." dedi.

Demir, olay günü yengesinin bahçedeki otları biçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yağmur yağacak, dönüşte benimle gel.' dedim. 'Sen git.' dedi. Evin içerisinde 10 gün boyunca verilmeyen yemekler kaplardaydı. Hayvanlar acıkmışlar. Son 3-4 gün yeniden yemek yemeye başladılar. Rahmetliye de fazla alışkın değillerdi. Kapıyı açtım, evin arkasına doğru baktım. Yengem yüz üstü yatıyordu. Hemen ekiplere haber verdim, geldiler."

Almanya'dan tatil için Burhanoğlu köyüne gelen Hamide Demir'den haber alamayan kızı, köydeki yakınlarına haber vermiş, bahçede hareketsiz halde bulunan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendirilen yaşlı kadının ölüm nedeninin otopsi sonrası kesinlik kazanacağı bildirilmişti.

Zonguldak'ta yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

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Zonguldak köpek cenaze yaşlı kadın

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