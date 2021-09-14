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Zonguldak'ta kulak kemiğinde tümör bulunan hemşire 3 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

14.09.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı: - "Yüz güldürücü bir cerrahi oldu. Şu anda herhangi bir komplikasyonumuz yok, hasta iyileşme döneminde" - Hasta Nazlı Kurt: - "Şu anda herhangi bir sıkıntım yok, iyileşme sürecim çok iyi. Çok korkarak gelmiştim, ailem, herkes çok endişeliydi. Şu an çok mutluyum"

Zonguldak'ta 49 yaşındaki hemşire Nazlı Kurt'un kulak kemiğinde bulunan "glomus timpanikum" tümörü, 3 saat süren ameliyatla alındı.

İşitme kaybı şikayetiyle bir kliniğe giden Balıkesir İvrindi Devlet Hastanesi'nde görevli evli ve iki çocuk annesi hemşire Kurt'un kulak kemiğinin içerisinde tümör tespit edildi.

Tedavi için araştırma yaparken bir haberden, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin bu tür ameliyatları gerçekleştirdiğini öğrenen Kurt, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı ile iletişime geçti.

Gerekli muayene ve görüntülemeler sonrası kapalı ameliyatla "glomus timpanikum" tümörü alınan Kurt, 3 saatlik cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

- "Çok sık rastladığımız olgular değil"

Dr. Öğretim Üyesi Baklacı, gazetecilere, rastladıkları ikinci vaka olduğuna dikkati çekerek, "Çok sık rastladığımız olgular değil. Bu kanamalı bir tümör. Damarsal yapılardan gelişiyor. Hastayı kan kaybı açısından bilgilendirdik. Böyle bir şeyin meydana gelmesi halinde ameliyatın açığa döneceğini, kan vermemiz gerekeceği hastaya anlatıldı. En önemli komplikasyon, hastada durduramayacağımız bir kan kaybı. Tabii bu tümörden tümöre değişiklik gösteriyor ama içimiz biraz rahattı çünkü çok kanayacağını düşünmüyorduk." diye konuştu.

Baklacı, bu hastalarda tümöre bağlı sesi ileten organlarda erozyonlar olabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu açıdan hastada işitme kaybı olabileceği konuşuldu. O tarz komplikasyonumuz da olmadı. Bir diğer komplikasyonumuz, yüz siniriyle ilgili çünkü tümör o alanlara da gittiyse hasta yüz felci geçirebilir. Çıkarırken bir hasarlanma, ısı travması olabilir çünkü sürekli sıcak çalışıyorsunuz, içeride ya da sinirsel yapılarda işitme kaybı olabilir. Bunların hepsini hasta ve biz bilerek cerrahiye başladık ve tamamladık. Bu açıdan yüz güldürücü bir cerrahi oldu. Şu anda herhangi bir komplikasyonumuz yok, hasta iyileşme döneminde."

Doç. Dr. Duygu Erdem de hem cerrahi sürenin kısa olması hem de hastanın konforu açısından ameliyatın kapalı olmasının avantaj olduğunu dile getirdi.

Herhangi bir sıkıntısının olmadığını vurgulayan Nazlı Kurt ise "İyileşme sürecim çok iyi. Çok korkarak gelmiştim, ailem, herkes çok endişeliydi. Şu an çok mutluyum." dedi.

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