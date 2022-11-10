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Zonguldak'ta maden işçileri Büyük Önder Atatürk'ü andı

10.11.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Zonguldak'ta maden işçileri tarafından anma töreni düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan bazı madenciler, ocağa girmeden önce Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

14 yıldır maden işçisi olarak çalışan Sinan Ese, gazetecilere, bu ülkeyi kendilerine emanet ettiği için madenciler olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile gurur duyduklarını, onu büyük bir özlem ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Madencilerden Ahmet Ermiş de madenciler olarak Atatürk'ü yad ettiklerini ve onu özlemle andıklarını dile getirdi.

İşçiler, törenin ardından iş yerlerinde çalışmaya devam etti.

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