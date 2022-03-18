Zonguldak'ta madenciler Çanakkale şehitleri için dua etti

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan maden işçileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için dua etti.

TTK Üzülmez Müessesesi kuyu başında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından, Çanakkale ve maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Dua eden işçiler, daha sonra maden ocağına indi.

