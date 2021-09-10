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Zonguldak'ta madenciler toplu iş sözleşmesi hakkında bilgilendirildi

10.09.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta madenciler toplu iş sözleşmesi hakkında bilgilendirildi

Zonguldak'ta madenciler toplu iş sözleşmesi hakkında bilgilendirildi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu üyeleri, üretim bölgelerini ziyaret ederek Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hakkında madencileri bilgilendirdi.

GMİS'ten yapılan açıklamaya göre, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve beraberindekiler, TTK Armutçuk Müessesesi'nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek imzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil, başarının tek başına olmadığını, birlik ve beraberlikle elde edildiğini belirtti.

Harici servisler, yer üstü çalışanların asgari ücret düzeyindeki ücretlerinin 4 bin 100 liraya yükseltildiğini ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:

"İlk 6 ay yüzde 12 zam, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı zam, üçüncü ve dördüncü aylar yüzde 5 artı enflasyon farkı zam alındı. 30 yıldır mücadelesi verilen hizmet zammı alındı. Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay'ın işçi sınıfına armağanıdır. Yer üstünde çalışan arkadaşlarımıza her ay için 450 lira ek kazanım sağladık. Bu kazanımların farkları 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak."

Yeşil, yıllardır bir mücadele verildiğini ve bu mücadelenin başaran ekibi olduklarına dikkati çekerek, "Bundan sonra da mücadeleye hep beraber devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de işimiz TTK'ye işçi aldırmaktır. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Bu mücadeleyi verirken sizlerin de bugünkü gibi bizlere destek vereceğinizden asla şüphem yok." ifadelerini kullandı.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da TTK 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 1 Eylül'de imzalandığını kaydederek, "15 yıllık sendikacıyım, birçok başarıya imza attığımı hatırlıyorum, beraber birçok mücadeleyi başardık ancak bu toplu sözleşmede aldığımız başarılardan sonra '15 yıllık sendikacılık hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum.' dersem yalan olmaz. Ortada bir başarı varsa o başarıyı takdir etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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