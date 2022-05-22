Zonguldak'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde, su tesisatını tamir etmek için ormanlık alana giden köy sakinleri, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce bir erkeğe ait olduğu belirlenen tanınamaz haldeki ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekiplerin incelemesinde cesedin yanında silah bulundu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz