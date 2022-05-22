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Zonguldak'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

22.05.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde, su tesisatını tamir etmek için ormanlık alana giden köy sakinleri, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce bir erkeğe ait olduğu belirlenen tanınamaz haldeki ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesinde cesedin yanında silah bulundu.

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