Zonguldak'ta otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Ereğli-Alaplı kara yolunda seyreden Göktan G. idaresindeki 67 LN 932 plakalı otomobil, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Yusuf D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki İrfan G, Hakan K. ve 2 yaşındaki İ.T.G. yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan ağır yaralı İ.T.G, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz