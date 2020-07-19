YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak’ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Zonguldak’ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza Ereğli-Alaplı karayolu Tersaneler mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza Ereğli-Alaplı karayolu Tersaneler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan A.Ş.B. idaresindeki 67 AAR 454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp yol kenarındaki su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.B.’yi (17) ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Karate müsabakaları sona erdi

Karate müsabakaları sona erdi

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Zonguldak Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:29
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:30
Yatsı
22:15

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Yazıcı Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.